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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات لبنانية بإعلان حكومة حسّان دياب بعد غد الخميس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
رجحت مصادر لبنانية مطلعة اليوم الثلاثاء، أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة حسّان دياب قبل نهاية الأسبوع الجاري. ونقلت مصادر صحافية لبنانية عدة، عن المصادر قولها، إنه "بعد أن فشلت توقعات المكونات السياسية المعنية بعملية التأليف بالإفراج عن الحكومة أمس الإثنين، رجّحت مصادر مُطلعة أن تُطلّ الحكومة برأسها بعد غد الخميس المقبل كحدّ أقصى إذا ما نجحت في تذليل عقد عالقة". وأشارت إلى أن هناك 3 عقد لا تزال عالقة حتى مساء أمس، الذي شهد اتصالات مُكثفة بين ثلاثي فريق 8 مارس(آذار) الماضي، "حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر"، ورئيسَي الجمهورية والحكومة، مشيرة إلى أن هذه العقبات تتعلّق أولاً باسم وزير الداخلية الذي طرحه دياب، وهو ضابط متقاعد من عكّار، تحفّظ على اسمه رئيس الجمهورية، بانتظار أن يقدّم دياب بديلاً منه. ولفتت إلى عقبة عدم الاتفاق في اللقاء التشاوري على اسم وزير أو وزيرة سنّية تمثّلهم، مشيرة إلى أنها عقبة سهلة الحلّ، خصوصاً في حال تدخل الحلفاء لإقناعهم بالاتفاق كي لا تتكرّر تجربتهم في حكومة سعد الحريري السابقة، وأوضحت أن العقبة الأساسية التي جرى التركيز عليها في مشاورات أمس، تتمثل في إصرار دياب على توزير 18 اسماً جديداً. واعتبرت المصادر أنه "في حال إزالة هذه الملابسات والتباينات يُمكن الإعلان عن الحكومة في اليومين المقبلين"، مضيفة أنه "تمّ حسم الأسماء السنيّة باستثناء وزير اللقاء التشاوري ووزير الداخلية، كذلك نصف أسماء الوزراء المسيحيين".
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