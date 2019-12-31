العراق: أوامر استقدام بحق مسؤولين في الديوانية والمثنى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين محليين في محافظتي الديوانية والمثنى، شملت محافظاً سابقاً وعضو مجلس محافظة، ومديراً عاماً، وأعضاء في لجنة مُشتريات. وأوضحت الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أن قاضي تحقيق النزاهة في محافظة النجف الأشرف، أصدر أمر استقدامٍ بحق محافظ الديوانية السابق وأحد أعضاء مجلس المحافظة على خلفية الشكوى المُقدمة بحقهما المُتضمنة "منع المشتكي من ممارسة عمله الرقابي بصفته عضواً في مجلس المحافظة من تدقيق عقد خاص بمشروع مستشفى غماس، لوجود شبهات فساد إداري ومالي فيه"، كما أورد موقع "السومرية" الإخباري. وأشارت الدائرة إلى إصدار محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أمر استقدام بحق المدير العام لصحة المحافظة وعددٍ من أعضاء لجنة المشتريات، على خلفية تجزئة صفقة شراء ملحقات سرير لجراحة العظام بمبلغ يفوق سعر السرير نفسه. وكانت هيئة النزاهة أعلنت عن صدور أوامر استقدام وقبض وتوقيف وأحكام بالسجن بحقّ مسؤولين محليين في محافظتي الديوانية والمثنى على خلفية تهم فساد إداري ومالي.

