شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجلاء السفير الأمريكي في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 قال مسؤولان في وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء، إنه تم إجلاء السفير الأمريكي وموظفين آخرين من السفارة في العاصمة بغداد في ظل تصاعد الاحتجاجات خارجها. وغادر السفير والموظفون لدواع أمنية، وقال مسؤول إن "بعض موظفي أمن السفارة بقوا". وتجمع آلاف المحتجين ومقاتلي جماعة مسلحة عراقية اليوم أمام البوابة الرئيسية لمجمع السفارة الأمريكية في بغداد، للتنديد بالضربات الجوية على قواعد تابعة للجماعة التي تدعمها إيران.





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