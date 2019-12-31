عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرار قضائي يسمح لمواطن بعبور جسر الملك فهد بدراجته النارية

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365_وكالات

قضت محكمة سعودية، مؤخراً، بإلغاء قرار المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والقاضي بمنع سفر مواطن عبر دراجته النارية إلى البحرين.

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وكانت إدارة الجسر الذي يربط بين السعودية والبحرين رفضت عبور المواطن بدراجته النارية، دون أن تقدم مستندًا نظاميًا، على ما أفادت صحيفة ”سبق“ الإلكترونية المحلية يوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ”المواطن حاول العبور بدرّاجته النارية جسر الملك فهد؛ إلا أنه تمّ رفض عبوره بوسيلة الدرّاجة، ما دعاه إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية ضدّ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، يطلب السماح له بالعبور بدرّاجته النارية، حيث تمّ منعه دون بيان أو سبب أو سند نظامي“.

وذكرت أنّ ”المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ردت على الدعوى، حسب حيثيات الحكم القاضي، بأن سبب المنع هو ازدياد الحوادث خلال الفترة الماضية، وهو ما نفاه المدعي، حيث لم يتم السماح للدرّاجات النارية بالعبور منذ افتتاح الجسر“.

وكانت المؤسسة العامة للجسر، أعلنت الأربعاء، إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين المملكة والبحرين، وذلك بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلا البلدين اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.