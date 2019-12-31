شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اقتحام البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقتحام البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، عددًا من مقاطع الفيديو، للحظة اقتحام ميليشيا الحشد الشعبي، البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، ببغداد.

ونشرت وسائل إعلامية عراقية عددًا من الأخبار، تضمنت أنه تم إخلاء السفير الأمريكي في بغداد، وموظفي السفارة، على خلفية تظاهرة مشيعي الحشد الشعبي أمام مبنى السفارة، على إثر عمليات القصف الأمريكي التي حدثت يوم الأحد في محافظة الأنبار.

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