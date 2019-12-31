الإمارات تثمن جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات Advertisements أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالدور الاستراتيجي والبناء للولايات المتحدة الأمريكية في التصدي للجماعات الإرهابية واستفزازاتها . وبحسب وكالة "وام" فقد ثمنت الإمارات الجهود الأمريكية في هذا السياق على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها اليوم - عن تأييد الإجراءات الأمريكية المتخذة كافة في سبيل حماية مصالحها وقواتها في المنطقة والدفاع عنها .. وتثمن الدور الأمريكي في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

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