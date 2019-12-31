شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عناصر حزب الله العراقي يقتحمون السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات أقدم عناصر من حزب الله العراقي على اقتحام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، الثلاثاء، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا. وفيما يلي أبرز التطورات لحظة بلحظة منذ الغارات الأمريكية: 10:58 الخارجية العراقية: جميع الخيارات مفتوحة إن لم يلب سفير واشنطن طلب الاستدعاء 10:52 الإعلان عن اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية ببغداد. 10:50 جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ينفي تكليفه بحماية السفارة الأمريكية. Advertisements 10:35 وسائل إعلام عراقية: وزير الداخلية يصل إلى مبنى السفارة الأمريكية في بغداد عقب اقتحام عناصر من حزب الله لمقرها 10:30 وكالة الأنباء الفرنسية: قوات أمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين اقتحموا السفارة في بغداد. 10:12 قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين عند السفارة الأمريكية. 10:05 وصول قوات خاصة عراقية للمنطقة الخضراء لتأمين السفارة. 10:00 اقتحام السفارة الأمريكية من قبل عناصر حزب الله العراقي. 9:50 إجلاء السفير الأمريكي والموظفين من مقر السفارة. 9:33 زعيم مليشيا "بدر" هادي العامري، يرافقه قيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق يقودان محاولات لاقتحام السفارة الأمريكية. 9:20 عشرات العناصر من مليشيا حزب الله العراقية تتجمع قرب السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء ببغداد.

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