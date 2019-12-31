شكرا لقرائتكم ترمب: نحمل إيران مسؤولة أي هجوم على سفارتنا ببغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حمّل الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء، إيران مسؤولة أي هجوم على سفارة بلاده في بغداد، وذلك بعدما هاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، السفارة الأميركية في بغداد ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت الأحد قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة

وشدد ترمب، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" على أن على الحكومة العراقية حماية السفارة الأميركية في بغداد.

وقال ترمب إن إيران تنسّق هجوما على السفارة الأميركية في العراق، مضيفاً: "نتوقع من العراق استخدام قواته لحماية سفارتنا".