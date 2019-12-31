لماذا يرتدي بابا نويل الزي الأسود في العراق؟



ارتدي مجموعة من الطلاب في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار العراقية، العام الجديد بزي "بابا نويل الأسود"، تكريمًا لأرواح الشهداء من المتظاهرين الذين لقوا مصرعهم في الاحتجاجات.

ونشرت شبكة "السومرية" العراقية، عددًا من الصور التي تظهر الطلبة وهم يرتدون زي بابا نويل باللون الأسود، ويوزعون الهدايا على المواطنين.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق بينها ذي قار، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.