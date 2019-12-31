20 عاماً من جميع أنحاء العالم في صور

20 عاماً مرت على العالم منذ انطلاقة الألفية الثالثة، شهد خلالها العديد من الأحداث سواء سياسية أو رياضية أو فنية.

ونستعرض لكم الأحداث التي مرت على العالم في صور، نختار منها الأبرز في كل عام خلال العشرون عاماً الماضية.

احتفالية الألفية الجديدة التي أقيمت تحت سفح الأهرامات مع الدقائق الأولى من عام 2000

هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001

فوز المنتخب الرازيلي ببطولة كأس العالم لكرة القدم (كوريا واليابان عام 2002)

لحظة إسقاط تمثال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العاصمة بغداد 2003

تشييع جنازة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 2004

صورة من موقع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري 2005

صورة من جهود فرق الانقاذ في انتشال جثث ومتعلقات ضحايا العبارة السلام 98.. عام 2006

تشييع جنازة الفنانة الراحلة سعاد نصر عام 2007

لحظة نجاح لاعب منتخب مصر محمد زيدان في قطع الكرة من قائد منتخب الكاميرون سونج التي أسفرت عن فوز المنتخب الوطني ببطولة أمم إفريقيا 2008

مراسم جنازة مغني البوب الأمريكي مايكل جاكسون 2009

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خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في جامعة القاهرة 2010

صورة من ميدان التحرير ضمن أحداث ثورة 25 يناير 2011

لحظة هجوم الجماهير في ستاد بورسعيد على أولتراس الأهلي في الحادث الذي أسفر عن مصرع 72 شاباً

لحظة إعلان المشير عبدالفتاح السيسي عن عزل محمد مرسي في خطاب 3 يوليو 2013 الشهير

صورة من مراسم جنازة آرييل شارون رئيس الوزراء الإسرئيلي الأسبق 2014

لحظة إلقاء شخص أموال على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف بلاتر بعد اتهامه بالفساد.. 2015

منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس "زيكا" في الأمريكتين وعدم السيطرة عليه 2016

لحظة أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية أثناء تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة 2017

فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بعد فوزه في الانتخابات 2018

صورة من موقع حادث قطار رمسيس الذي أودى بحياة العشرات 2019