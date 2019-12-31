20 عاماً من جميع أنحاء العالم في صور

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20 عاماً مرت على العالم منذ انطلاقة الألفية الثالثة، شهد خلالها العديد من الأحداث سواء سياسية أو رياضية أو فنية.
ونستعرض لكم الأحداث التي مرت على العالم في صور، نختار منها الأبرز في كل عام خلال العشرون عاماً الماضية.
احتفالية الألفية الجديدة التي أقيمت تحت سفح الأهرامات مع الدقائق الأولى من عام 2000
هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001
فوز المنتخب الرازيلي ببطولة كأس العالم لكرة القدم (كوريا واليابان عام 2002)
لحظة إسقاط تمثال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العاصمة بغداد 2003
تشييع جنازة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 2004
صورة من موقع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري 2005
صورة من جهود فرق الانقاذ في انتشال جثث ومتعلقات ضحايا العبارة السلام 98.. عام 2006
تشييع جنازة الفنانة الراحلة سعاد نصر عام 2007
لحظة نجاح لاعب منتخب مصر محمد زيدان في قطع الكرة من قائد منتخب الكاميرون سونج التي أسفرت عن فوز المنتخب الوطني ببطولة أمم إفريقيا 2008
مراسم جنازة مغني البوب الأمريكي مايكل جاكسون 2009
خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في جامعة القاهرة 2010
صورة من ميدان التحرير ضمن أحداث ثورة 25 يناير 2011
لحظة هجوم الجماهير في ستاد بورسعيد على أولتراس الأهلي في الحادث الذي أسفر عن مصرع 72 شاباً
لحظة إعلان المشير عبدالفتاح السيسي عن عزل محمد مرسي في خطاب 3 يوليو 2013 الشهير
صورة من مراسم جنازة آرييل شارون رئيس الوزراء الإسرئيلي الأسبق 2014
لحظة إلقاء شخص أموال على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف بلاتر بعد اتهامه بالفساد.. 2015
منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس "زيكا" في الأمريكتين وعدم السيطرة عليه 2016
لحظة أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية أثناء تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة 2017
فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بعد فوزه في الانتخابات 2018
صورة من موقع حادث قطار رمسيس الذي أودى بحياة العشرات 2019
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