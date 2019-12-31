وزير المال: التمديد لشركات الخلوي مرفوض ويحتاج لقرار واضح من مجلس الوزارء

اشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "تحدثت احداهن عن جهل او عن تعمد مقصود لتشويه الحقيقة ان وزير المال وقع مرسوم تمديد للخليوي وبالمناسبة ليس فقط الخبر مختلق ولا أساس له بل ان ​التمديد​ المرفوض مني اصلا والذي عبرت عنه في مجلس الوزراء وخلال مناقشة الموازنة في لجنة المال لا يحتاج الى مرسوم جوال او غير جوال بل قرار واضح من مجلس الوزارء وهذا لم يحصل".

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