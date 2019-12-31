عون: متفائل بامكان الخروج من الازمة بحيث تتشكل الحكومة في الايام القليلة المقبلة

أكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ أمام مجموعة من الضباط المتقاعدين انه " متفائل بامكان الخروج من الازمة بحيث تتشكل ​الحكومة​ الجديدة في الايام القليلة المقبلة"، مشيرا الى "اننا نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات وما نفعله اليوم هو جمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعّالة تخاطب ​المجتمع الدولي​ الذي يريد مساعدتنا".

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