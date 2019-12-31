اعتبر رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ في حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الاقنعة سقطت واللعبة انكشفت"، مضيفا:"هناك اشخاص لديهم عمى الوان بال​سياسة​ ونظرهم "مروكب" على اللون الازرق". وتابع:"يرفضون دخول ​الحكومة​ من الباب ويركضون لدخولها من الشباك"، مضيفا:" مشاكلكن ما تحلوها على ضهر غيركن خلصنا بقا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: الاقنعة سقطت واللعبة انكشفت وهناك من يركض لدخول الحكومة من الشباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.