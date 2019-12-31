الشيخ حسن العقل التقى قائد اليونيفيل ووكيل داخلية التقدمي

التقى شيخ عقل ​طائفة​ الموّحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، القائد العام لقوات ​الأمم المتحدة​ في جنوب ​لبنان​ "​اليونيفيل​" الجنرال ستيفانو ​ديل كول​، يرافقه الناطق الرسمي باسم ​القوات​ أندريا تيننتيوعدد من المسؤولين،بحضور مستشار مشيخة العقل الشيخ ​غسان الحلبي​.

وجرى في اللقاء استعراض الأوضاع العامة في لبنان لا سيما ما يتعلق بمنطقة ​الجنوب​ و​الخط الأزرق​، حيث اطّلع الشيخ حسن من قائد قوات الأمم المتحدة على المجريات العامة خصوصا في ما يتعلق بما اثير حول النقاط العالقة للخط الحدودي ومهام قوات الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، نوّه شيخ العقل بـ"الجهود التي تبذلها قوات الأمم المتحدة بقيادة الجنرال ديل كول من اجل حفظ ​السلام​ في منطقة ​جنوب لبنان​، ومساعي الاستقرار العام التي تقوم بها على هذا الصعيد، والخدمات التي تقدمها لاهل الجنوب".

كما التقى وكيل داخلية ​بيروت​ في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ باسل العود، وجرى عرض عدد من المواضيع المتصلة بالمدينة.