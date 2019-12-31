نقابة موظفي التلفزيون بلبنان: الجراح تعهد بإجراء مناقصة لتوفير شركة تأمين جديدة

أكدت نقابة موظفي التلفزيون في ​لبنان​، في بيان لها، انه "وبعدما تعذر يوم امس اجراء مناقصة تتعلق بتأمين الصحي للموظفين في المؤسسة، بسبب عدم اكتمال الشروط القانونية، وبما ان العقد مع شركة ​التأمين​ الحالية capital ينتهي مطلع هذا العام، وحرصاً على استمرارية التغطية الشاملة لكل الموظفين، قامت نقابة موظفين التلفزيون في لبنان بسلسلة اتصالات تمكنت بموجبها من الحصول على وعد وتعهد من وزير الاعلام في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جمال الجراح​ بأن تتكفل مؤسسة ​تلفزيون لبنان​ بتأمين البدل او الفرق المادي ل​حالات​ الاستشفاء ودخول المستشفى حتى اعادة استبباب الامور مع عودة الجراح بعد الاعياد من الخارج"، مشيرةً الى"القيام بالخطوات اللازمة لإجراء مناقصة جديدة لتوفير شركة تأمين جديدة بأسرع وقت ممكن، حيث أكد الجراح للموظفين ان المؤسسة ستقوم بكل ما يلزم في حال اي طارئ وان الوزارة وتلفزيون لبنان قادران على تأمين كل المستلزمات المادية من كل الانواع في هذه الفترة".