النشرة: سرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة من مركز دار الايتام في بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأنه "اقدم مجهولون ليلا على سرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة dvr من مركز دار الايتام الإسلامية في ساحة ناصر في ​بعلبك​".

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