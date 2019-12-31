سرحان بحث مع عويدات في الإجراءات القضائية حول التحويلات المصرفية الى الخارج

اعلن المكتب الإعلامي لوزير ​العدل​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ القاضي ​ألبرت سرحان​ أن " وزير العدل تباحث مع النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي غسان عويدات،في إطار متابعته لما أثير حول قضية التحويلات المالية والمصرفية من ​لبنان​ الى الخارج، في وجوب بيان حقيقة الأمر بالسرعة اللازمة، وتوافقا على إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية عند الإقتضاء،بعد جلاء ماهية الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه التحويلات تحديدا للمسؤوليات،علما بأن البت بقانونية هذه التحويلات أو عدم قانونيتها يعود الى المراجع القضائية والمالية والمصرفية المختصة".



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