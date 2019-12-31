أحمد قبلان: لحكومة إنقاذية متميزة بالنزاهة والمؤهلات التي تمكنها من وضع الحلول السريعة

توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ ​أحمد قبلان​، بمناسبة حلول السنة الجديدة، بالتهنئة إلى جميع اللبنانيين، معربًا عن أمله أن "تكون سنة اطمئنان واستقرار وانطلاقة حقيقيّة نحو بناء الدولة العصريّة، والقادرة على تحقيق طموحات وآمال اللبنانيين، من خلال ​حكومة​ إنقاذيّة متميّزة بالنزاهة والمؤهّلات الّتي تمكّنها من وضع الحلول السريعة والعمليّة لمعاناة اللبنانيين، بذهنيّة جديدة ونهج إنقلابي على كلّ موروثات ​الفساد​ والتحاصص الطائفي والمذهبي، و​سياسة​ توزيع المغانم".

ورأى في بيان، أنّ "ما وصلت إليه البلاد ويتعرّض له اللبنانيون طيلة هذه السنوات من نهب وهدر للمال العام وسلب لحقوقهم، لهو جريمة موصوفة ينبغي مساءلة ومحاسبة من اقترفها، ولا زال يتلاعب بمصير البلد وأبنائه".