اوساط مطلعة للنشرة: كلام عن توجه حزب الله لتسمية فادي ناصر الدين وزيرا للصحة وعبد الحليم فضل الله وزيرا للصناعة

علمت ​النشرة​ انه يتردد في الأوساط المطّلعة كلاماً حول توجه "​حزب الله​" لتسمية الدكتور فادي نصرالدين وزيرا للصحة العامة في ​الحكومة​ العتيدة، وعبدالحليم فضل الله وزيرا للصناعة.

كما تتجه ​حركة أمل​ لتسمية غازي وزنه وزيرا للمالية، وهو مصنف في إطار التكنوقراط، ومحمد سيف الدين(مدير ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​) وزيرا للزراعة و​الشباب​ والرياضة، وهو محسوب على وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​، وكان مسؤولا لمكتب الشباب والرياضة في الحركة.

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