قوى الامن تطلب عدم إطلاق النار ابتهاجا ليلة راس السنة: للاحتفال برقي والابتعاد عن هذه العادة القاتلة

طلبت المديرية العامة ل​قوى الامن​ الداخلي "عدم ​إطلاق النار​ ابتهاجاً ليلة راس ​السنة​، والاحتفال برقي والابتعاد عن هذه العادة القاتلة، حفاظاً على سلامة المواطنين وعدم التردد في الإبلاغ عن مطلقي النار عبر الاتصال بال 112، أو على موقع قوى الامن عبر خدمة "بلغ" وحسابات التواصل الاجتماعي العائدة لها".

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