المرعبي: مخطىء من يصر على سياسة الالغاء

امل عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان يخطو ​لبنان​ في العام القادم خطوات اصلاحية على الصعيد السياسي والاقتصادي والحياتي ‏وان يعم الاستقرار ويشعر المواطن براحة البال، مضيفا:"نقول للبعض مخطىء من يصر على ​سياسة​ الالغاء".

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