LBC: غصن غير مطالب به عالميا ولا بواسطة الانتربول في أي دولة باستثناء اليابان

أفادت مصادر مطلعة لقناة الـ"LBC" بأن "​كارلوس غصن​ دخل الى ​لبنان​ بطريقة شرعية وهو غير مطلوب أمام ​القضاء اللبناني​ كما أنه غير مطالب به عالميا ولا بواسطة ​الانتربول​ في أي دولة باستثناء ​اليابان​".

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