أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "​حرائق الغابات​ المشتعلة في ولايتي فيكتوريا و​نيو ساوث ويلز​ الأكثر ازدحاما بالسكان في ​أستراليا​ حاصرت آلاف السكان في مدينة ساحلية، ودمرت العديد من الممتلكات، وتسببت في مقتل شخصين ليرتفع عدد القتلى إلى 12 على الأقل"، موضحةً أنه "فر نحو 4 آلاف في مدينة مالاكوتا بولاية فيكتوريا إلى الشاطئ؛ حيث دفعت الرياح حريقا هائلا باتجاه منازلهم، فيما غرقت المدينة في الظلام جراء سحب الدخان الكثيفة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 شخصا ومحاصرة 4 آلاف آخرين نتيجة حرائق الغابات في أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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