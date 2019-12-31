عبد المهدي يعلن الحداد العام على ارواح ضحايا الضربة الأميركية الاخيرة

اعلن رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ في ​العراق​ ​عادل عبد المهدي​ الحداد العام على ارواح ​ضحايا​ الضربة الأميركية الاخيرة. وفي وقت سابق كشف عبد المهدي بأن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أبلغه بالضربات قبيل وقوعها، لافتا الى انه "حاولنا ان نبلغ القيادات الأمنيةولكن للاسف الشديد جرى هذا الامر".

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