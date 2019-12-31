"أنصار الله": إسقاط طائرة تجسس تابعة للقوات السودانية

أعلنت جماعة أنصار الله أن "دفاعاتها الجوية أسقطت اليوم الثلاثاء طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي نوع "فانتوم" شمال صنعاء وهي ثالث طائرة تجسس يتم إسقاطها خلال 24 ساعة"، موضحةً أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسيه في منطقة الطينة بمديرية حيران بحجة".
ولفتت إلى أن "الطائرة تابعة للقوات السودانية وتم إسقاطها صباح اليوم بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية".
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