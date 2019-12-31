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بوتين وزيلينسكي اتفقا خلال اتصال هاتفي على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية

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أعلن ​الكرملين​ أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، أكدا خلال ​اتصال​ هاتفي على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في ​العام الجديد​ وعبر الرئيسان خلال الاتصال عن أملهما في الوقف الشامل ل​إطلاق النار​ في إقليم دونباس، كما هنأ كل منهما الآخر بحلول العام الميلادي الجديد".

ولفت إلى أن "بوتين وزيلينسكي رحبا بتبادل الأسرى بين جهات النزاع في دونباس في 29 كانون الاول وكذلك بإبرام عقد عبور ​الغاز​ الروسي عبر أوكرانيا إلى ​أوروبا​".

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