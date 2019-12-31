ذكرت "وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "قوات أميركية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وأُخرى دخانيّة، لتفريق آلاف المحتجين الّذين اقتحم بعضهم حرم السفارة الأميركية في بغداد، مندّدين بالضربات الجويّة الأميركيّة الأحد على قواعد لفصيل عراقي موال لإيران".
وأوضحت أنّ "المحتجّين الّذين كانوا يشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب "حزب الله" الـ25 الذين قضوا في الغارات الأميركية، كانوا قد تمكّنوا من عبور الحاجز الأول والدخول إلى مجمع السفارة الشاسع الواقع في المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد، فقامت القوات الأميركية المسؤولة عن حراسة السفارة بإطلاق القنابل عليهم لتفريقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: قوات أميركية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين اقتحموا السفارة ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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