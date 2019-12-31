النشرة: الإحتفالات تعم العاصمة السورية دمشق بحلول عيد رأس السنة

ذكر مراسل "النشرة" في سوريا، أنّ "احتفالات تعمّ سوريا وخاصّة العاصمة دمشق بحلول عيد رأس السنة".
ولفت إلى أنّ "شوارع دمشق بدت مزيّنة في الساحات الرئيسيّة الأمويين والعباسيين، في دلالة على ابتعاد المعارك والانتهاء من سقوط القدائف الّتي شهدتها المدينة"، مبيّنًا أنّ "الأهالي يتحضّرون لإحياء الليلة في الساحات، في ما تشهد المطاعم احتفالات خاصة بالمناسبة".
ونوّه إلى أنّ "في العيد، جالت الفرق الفنيّة والكشفيّة في شوارع دمشق القديمة، وعزفت الأناشيد الوطنيّة".
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