ركّز المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، على أنّ "​ألمانيا​ تغضّ النظر عن التدخلات الأميركيّة غير القانونيّة في المنطقة". ولفت إلى أنّ "اتهام ألمانيا لإيران واستمرار هذه المواقف، يلقي بظلال من الشك على مزاعم جهود ​برلين​ بلعب دور فعال في طريق استتباب السلام والاستقرار بالمنطقة"، مشدّدًا على أنّ "ألمانيا تتّهم إيران زورًا بزعزعة استقرار المنطقة". وأشار إلى أنّ "​وزارة الخارجية الألمانية​ تتغافل عن السياسات المدمّرة والعدوانيّة للولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية في ​الشرق الأوسط​، وتطالب إيران بتغيير سياستها الإقليميّة، متجاهلةً التواجد غير القانوني للقوات الأميركية في ​العراق​ ودعمها للإرهاب هناك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: ألمانيا تغض النظر عن التدخلات الأميركية غير القانونية بغرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.