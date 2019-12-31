الخزعلي: السفارة الامیركية هي مكان التآمر على العراق

لفت الأمين العام لعصائب اهل الحق، الشيخ ​قيس الخزعلي​ إلى أن "السفارة الامیركية في ​بغداد​ تمثل المكان الحقيقي لدعم عصابات الجوكر، والمخربين"، مشيراً إلى أن "هذا المكان هو مكان التآمر على ​العراق​، وهو ايضاً مكان لدعم الجوكر والمخربين".

وأشار إلى أن "​السفارة الاميركية​ ثبت انها سفارة تعمل ضد العراق"، لافتا إلى أن "هذا المكان هو الذي تدار منه كل عمليات التخريب في البلد، وتنتهك من خلاله سيادة العراق".