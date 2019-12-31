الخزعلي: السفارة الامیركية هي مكان التآمر على العراق

لفت الأمين العام لعصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي إلى أن "السفارة الامیركية في بغداد تمثل المكان الحقيقي لدعم عصابات الجوكر، والمخربين"، مشيراً إلى أن "هذا المكان هو مكان التآمر على العراق، وهو ايضاً مكان لدعم الجوكر والمخربين".
وأشار إلى أن "السفارة الاميركية ثبت انها سفارة تعمل ضد العراق"، لافتا إلى أن "هذا المكان هو الذي تدار منه كل عمليات التخريب في البلد، وتنتهك من خلاله سيادة العراق".
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