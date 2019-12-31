محافظ الشرقية يفتتح مدرسة "إبراهيم الأمين" الثانوية بالحجازية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، مدرسة إبراهيم الأمين الثانوية المشتركة بقرية "الحجازية" التابعة لإدارة الحسينية التعليمية.

شارك في الافتتاح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والمهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وعلي الصناديلي، رئيس مركز مدينة الحسينية.

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وتقام المدرسة على مساحة 4200 متر مربع بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتتكون من 3 طوابق وتضم 12 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى حجرات "تحضير– كمبيوتر– طبيب– ورشة مجالات– صالة متعددة الأغراض– معمل مطو –مكتبة –دورات مياه".

وتفقد المحافظ المدرسة فور افتتاحها، ووزعَّ أجهزة "التابلت" على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة حجرات المدرسة والاستفادة منها.

وأوضح "غراب"، أن الهدف من إقامة مدارس جديدة هو القضاء على نظام الفترتين، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.