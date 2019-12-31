رئيس الوزراء يُكلف محافظة القاهرة بسرعة تسكين أكثر من 10 آلاف وحدة جاهزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بملف تطوير العشوائيات، والعمل على تنفيذ وإقامة المزيد من المشروعات التي توفر وحدات سكنية لائقة لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس خليل شعث، المشرف على تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

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وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في أسرع وقت ممكن، وسرعة تسكين المواطنين المستحقين في الأماكن البديلة .. مشددًا في هذا الصدد على أهمية قيام محافظة القاهرة بسرعة تسكين المواطنين المستحقين، بعدما قامت الدولة ببناء العديد من الوحدات السكنية والتي تكلفت عشرات المليارات كبديل للمناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك سعيًا لتوفير حياة كريمة ولائقة يستحقها قاطنو تلك المناطق.

وقال رئيس الوزراء: لدينا أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم حاليًا، مشددًا على عدم قبول أي تأخير في إزالة المناطق الخطرة وكذا عدم التهاون في التعامل مع هذا الملف، مجدداً التأكيد على مسئولية المحافظة في هذا الصدد.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مسئولي محافظة القاهرة قدموا عرضًا تمت الإشارة خلاله إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تطوير وإعادة تسكين وإزالة 30 منطقة عشوائية وتسكين ما يقرب من 15383 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية الجاري تسكينها والمقرر أن تنتهى قريبا 10666 وحدة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التي ستتيح 15569 وحدة يتم الانتهاء من تسكينها تباعًا.​