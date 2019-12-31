للتصالح.. تأجيل معارضة تامر عاشور على حكم حبسه لـ 20 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر معارضة الفنان تامر عاشور، علي الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتهرب الضريبي، إلى جلسة 20 يناير المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لتقديم موافقة وزير المالية على التصالح النهائي.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت تامر عاشور، غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة لـ"عاشور"، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.