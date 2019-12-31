عصير ومنوم ومطواة.. خطة شيطانية أنهت حياة أرملة كفر طهرمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية غموض مقتل سيدة بمسكنها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وسرقتها.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من أحد المواطنين (مُقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة شقيقته (أرملة - مقيمة بمفردها بشقتها بمساكن كفر طهرمس بدائرة القسم) بالشقة محل إقامتها والعثور على جثتها بداخل الشقة ووجود بعثرة بمحتويات الغرفة وعدم وجود المصوغات الذهبية الخاصة بها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهما شخصين (عامل وزوجته - مقيمان بدائرة القسم).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة وقررا بعقدهما العزم على قتل المجني عليها والتي تربطها صلة قرابة بأحدهما، بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية مستغلين إقامتها بمفردها وفى سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامي قاما بإعداد (سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، أقراص منومة، حبل).

بتاريخ الواقعة توجه المتهمان لزيارة المجني عليها وقاما بدس الأقراص المنومة فى مشروب "عصير" قدماه لها وعقب فقدانها الوعي وسقوطها أرضاً، قاما بإيثاقها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستوليا على مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول وهربا.

أرشد المتهمان عن (كمية من المصوغات الذهبية من ضمن المسروقات، هاتف محمول) والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأضافا ببيعهما باقي المسروقات (سلسلة، خاتم) لأحد محال الصاغة بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبطها لدى صاحب المحل المشار إليه، وبمناقشة مالك المحل أيد ما جاء باعترافاتهما.