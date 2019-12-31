صدمته سيارة مجهولة.. مصرع طالب في حادث سير بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث سير، بقرية الحرفية، بطريق "قنا- دشنا" الزراعي.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قنا، بمصرع كريم رمضان، 14عامًا طالب، صدمته سيارة مجهولة، بقرية الحرفية.

حرر محضرًا بالحادث، وأخطرت النيابة لتحقيق في الحادث.