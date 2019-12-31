قتيلان وجريح في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

قالت وسائل إعلام محلية، إن قتيلين على الأقل وقعا وأصيب شخص ثالث، في إطلاق نار بكنيسة في ولاية تكساس الأمريكية. ونقلت وكالة "رويترز" عن صحف محلية أن الشخصين المقتولين جراء إطلاق النيران، توفي أحدهما في موقع الحادث والثاني توفي في المستشفى.

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