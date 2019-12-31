كارلوس غصن يؤكد إقامته الجبرية في لبنان

أكد الرئيس التنفيذي السابق لـ"نيسان"، كارلوس غصن، الثلاثاء، أنه موجود في لبنان، بعد تقارير أفادت بفراره من اليابان، حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية، منددًا بالنظام القضائي الياباني الذي وصفه بـ"المنحاز".

قال غصن في بيان: "أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب". وأضاف: "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرًا التواصل بحرية

مع وسائل الإعلام، وهو ما سأقوم به بدءًا من الأسبوع المقبل".

وقال مصدر أمني لبناني لـ"فرانس برس" إن "غصن وصل صباح الإثنين إلى مطار بيروت". وأكد مصدر رسمي آخر وصوله العاصمة اللبنانية، مشيراً إلى أنه "لم يتضح كيف غادر اليابان".

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من جهته، قال أحد أفراد فريق الدفاع عن غصن، إن جوازات سفره الثلاثة في حيازة فريق

المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان، مضيفا أن أفعال موكله "لا يمكن تبريرها".

وقال جونيشيرو هيروناكا للصحافيين في تصريحات، بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على الهواء، إن محامي غصن لديهم جوازات سفره الفرنسي والبرازيلي واللبناني بموجب بنود الإفراج عنه بكفالة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن غصن، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في اليابان فر من البلاد، على حد قول شخص مطلع على الموضوع. وألمحت الصحيفة إلى أن غصن تعرض لمعاملة "غير عادلة" من النظام القضائي في اليابان.