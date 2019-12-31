مباحثات روسية أوكرانية بشأن تطوير العلاقات في رأس السنة الميلادية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكدا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في العام الجديد.
عبّر الرئيسان خلال الاتصال عن أملهما في الوقف الشامل لإطلاق النار في إقليم دونباس، كما هنأ كل منهما الآخر بحلول العامالميلادي الجديد.
قال المكتب الصحفي للكرملين إن بوتين وزيلينسكي رحبا بتبادل الأسرى بين أطراف النزاع في دونباس في 29 ديسمبر الجاري، وكذلك "بإبرام عقد عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا" إلى أوروبا.
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