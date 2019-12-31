إصابة 10 أشخاص جراء هجوم على السفارة الأمريكية ببغداد

سقط 10 جرحى من المتظاهرين من الحشد الشعبي إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من السفارة الأمريكية، بعد توجههم إلى مبنى السفارة للاعتصام أمامها، حسبما أفاد مصدر لقناة روسيا اليوم .
قال إعلام الحشد الشعبي في بيان صحفي: إن "عشرة جرحى سقطوا من الجماهير المشيعةللشهداء، إثر إطلاق نيران وقنابل دخانية من قبل السفارة الأمريكية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتجمع آلاف المحتجين ومقاتلي جماعة مسلحة عراقية، اليوم الثلاثاء، أمام البوابة الرئيسية لمجمع السفارة الأميركية في بغداد، للتنديد بالضربات
وأحرق المحتجون الغاضبون أعلاما أميركية وحطموا كاميرات مراقبة في المكان وهم يهتفون "الموت لأميركا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ25 الذين قضوا في الغارات الأميركية، من عبور جميع حواجز التفتيش من دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.
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