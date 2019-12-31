أعلنت قبائل مدينة مصراتة الليبية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجيش الليبي، ورفضها لجميع التحالفات التي يجريها المجلس الرئاسي مع تركيا.
وصفت القبائل - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق برئاسة فايزالسراج وتركيا بـ"المشبوه"، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق فقدا الشرعية.
الغدر والخيانة ضد كل من يحاول النيل من أمنه وسيادته، مؤكدة دعمها اللامحدود للجيش في حربه على الإرهاب.
وأضاف البيان، أن قبائل مدينة مصراتة سوف تكون في الصفوف الأولى للجيش الليبي، لكسر شوكة
وأكدت القبائل رفضها لكل التحالفات المشبوهة التي يجريها ما يسمى المجلس الرئاسي الفاقد للشرعية المغتصب للسلطة، مثمنة المواقف التاريخية المشرفة لأغلبية مدن وقبائل غرب ليبيا في انحيازها للوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر قبائل مصراتة تعلن دعمها للجيش الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.