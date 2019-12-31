مجلس الشورى السعودي يدعو لتوطين وظائف القطاع الخاص

دعا عضو مجلس الشورى السعودي، عساف أبوثنين، خلال مناقشة المجلس أمس (الإثنين) لتقرير وزارة العمل، إلى ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة، داعيًا إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية. فيما لفت أسامة الربيعة النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج «نطاقات»، خصوصًا في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة.

وفى السياق ذاته، طالبت الدكتورة سامية بخاري علي الوزارة ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.

ورأى الدكتور فهد بن جمعة أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين

الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر المقبلة.

وعزز رأيه الدكتور محمد الجرباء، وحث على وضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية ويتطلب ذلك النص عليها في نظام العمل، أو في اللوائح التنفيذية.

وفي الجلسة ذاتها أشار الدكتور محمد آل عباس إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد، فيما ثمن الدكتور غازي بن زقر جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة، مؤكدًا أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم