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مجلس الشورى السعودي يدعو لتوطين وظائف القطاع الخاص

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 دعا عضو مجلس الشورى السعودي، عساف أبوثنين، خلال مناقشة المجلس أمس (الإثنين) لتقرير وزارة العمل، إلى ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة، داعيًا إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية. فيما لفت أسامة الربيعة النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج «نطاقات»، خصوصًا في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة.
 وفى السياق ذاته، طالبت الدكتورة سامية بخاري علي الوزارة ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.
 ورأى الدكتور فهد بن جمعة أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين

الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر المقبلة.

 وعزز رأيه الدكتور محمد الجرباء، وحث على وضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية ويتطلب ذلك النص عليها في نظام العمل، أو في اللوائح التنفيذية.
 وفي الجلسة ذاتها أشار الدكتور محمد آل عباس إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد، فيما ثمن الدكتور غازي بن زقر جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة، مؤكدًا أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم

سوق العمل، داعيًا إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين. فيما طالب الدكتور ناصر الموسى بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة. فيما دعا الدكتور هاني إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل وقراراتها.
 كما أشادت الدكتورة منى آل مشيط بدور وزارة العمل في قصر بعض الأعمال على السعوديين ما أتاح الفرصة للشباب والشابات للانخراط في سوق العمل، مشيرة إلى معاناة الأسر من مكاتب استقدام العمالة المنزلية والتي تتمثل في ارتفاع التكلفة المالية وطول مدة انتظار وصول العامل أو العاملة.
 وشدد الأمير الدكتور خالد آل سعود على أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة، مؤكدًا أن تجارة التجزئة تعد بوابة لريادة الأعمال للذكور والإناث.
 
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