خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالتين من الرئيسة الأثيوبية وآبي أحمد

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالتين من فخامة رئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهلورق زودي، ودولة رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي. وقام بتسليم الرسالتين، فخامة الرئيس الأثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال خادم الحرمين له اليوم. ونقل ملاتو تشومي لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيسة الأثيوبية ودولة رئيس الوزراء، فيما أبدى - حفظه الله - تحياته لهما. كما تم استعراض العلاقات بين المملكة وأثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها. حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، وسفير جمهورية أثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.



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