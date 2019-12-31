الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم سبعة فلسطينيين بينهم ثلاثة من سلوان في القدس المحتلة بتهمة التخطيط ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.

على صعيد متصل أصيب فتى مقدسي بجروح مختلفة بعد اعتداء حراس المستوطنين عليه في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة( سلوان)..إن حراس المستوطنين اعتدوا على مجموعة من الشبان أثناء تواجدهم في حي بطن الهوى بالبلدة، وحصلت مشادات كلامية وعراكاً بالأيدي بين الطرفين ثم قام حراس المستوطنين بإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي في المنطقة.

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وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المكان وساندت المستوطنين في الاعتداء بضرب الأهالي وألقت القنابل الصوتية بكثافة.