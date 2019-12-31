العراق يهدد واشنطن.. وعناصر تابعة لـ “حزب الله” تهاجم بوابة السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 01:14 مساءً - أفادت أنباء من العراق صباح اليوم الثلاثاء بسماح القوات العراقية الموكلة بحراسة المنطقة الخضراء بدخول عناصر ومناصرين لكتائب حزب الله العراق للاعتصام أمام بوابة السفارة الأميركية في بغداد.

ولا تزال الأوضاع الأمنية متوترة حيث بدأ مناصرو مليشيا كتائب حزب الله بمهاجمة مدخل السفارة الأمريكية وقاموا بحرق العلم الأميركي أمام مبنى السفارة بعد أن نصبوا خيم الاعتصام هناك.

وكان مسؤولون حكوميون عراقيون قد صرحوا، أمس الإثنين 30 ديسمبر/كانون الأول، إن الضربات الجوية الأمريكية على فصيل عراقي مسلح سيدفع العراق إلى مراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة المتمركز بالعراق.

حيث وصف مجلس الأمن الوطني العراقي، في بيان، الضربات الجوية الأمريكية بأنها انتهاك للسيادة، مضيفاً أن القوات الأمريكية اعتمدت على أولوياتها السياسية واستنتاجاتها الخاصة.

فيما ندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الإثنين، بالضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على عدة قواعد تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق، وقال إن الهجوم غير مقبول، وستكون له عواقب وخيمة.

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فيما هدد قيادي في حزب الله برد قاسٍ على أمريكا

ذكرت مصادر أمنية عراقية وأخرى من الجماعة أن ما لا يقل عن 25 مقاتلاً لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 55 آخرين في ثلاث ضربات جوية أمريكية في العراق.

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قال القيادي الكبير جمال جعفر إبراهيمي، المعروف بالاسم الحركي أبومهدي المهندس، في وقت متأخر من مساء الأحد: «دماء الشهداء لن تذهب سدى وردنا سيكون قاسياً جداً على القوات الأمريكية في العراق». ونددت إيران الضربات بشدة واعتبرتها «إرهاباَ».

المهندس قيادي كبير في قوات الحشد الشعبي العراقية، التي تنضوي تحت لوائها جماعات شبه عسكرية تتألف في معظمها من فصائل شيعية تحظى بدعم إيراني، وتم دمجها رسمياً في القوات المسلحة العراقية.

هو أيضاً واحد من أقوى حلفاء إيران في العراق، وسبق أن كان رئيساً لكتائب حزب الله التي أسسها.

ما دفع القوات الأمريكية لتعزيز الأمن في شمال العراق

قالت مصادر أمنية عراقية، الإثنين، إن القوات الأمريكية في محافظة نينوى بشمال العراق عززت إجراءات الأمن خلال الليل، حيث حلقت مقاتلات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في محيط قواعدها العسكرية بالموصل والقيارة.