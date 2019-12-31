كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: الضربات الجوية في الشرق الأوسط رسالة واضحة إلى الأصدقاء والأعداء على حد سواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت الولايات المتحدة العام بضربات جوية عقابية على المتطرفين في العراق، وسوريا، والصومال. هذه إشارة للجميع. أمريكا ليست في حالة انسحاب – من أي مكان. ولم يعلن الأمريكيون النصر على الإرهاب الإسلامي وانصرفوا عن القتال.

وجاءت الضربات أيضا كتذكير بعدم جدوى حديث "إنهاء الحرب التي لا نهاية لها". الولايات المتحدة لا تخوض حروبًا لا نهاية لها، ولكن لا نهاية في الأفق للتعامل مع العنف والاضطرابات القادرة على الخروج من الشرق الأوسط الكبير.

ولا يزال المصدران الرئيسيان لعدم الاستقرار في المنطقة هما إيران وشبح داعش العابر للحدود. هذه هي، وستظل التهديدات الرئيسية لبعض الوقت في المستقبل.

ويمثل الشرق الأوسط عنقًا كبيرًا عالميًا وموصلًا لا غنى عنه يربط العالم معًا. كقوة عالمية لها مصالح ومسؤوليات عالمية، فإن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أن تكون المنطقة أرض الحليب والعسل، لكن الأمريكيين أيضًا لا يمكنهم المجازفة بإحداث انهيار في الفوضى.

وهذا يفسر السبب في أن القوات المسلحة الأمريكية أمضت جزءًا من عطلتها في ضرب الإرهابيين، ومطاردة عناصر من كلا الخصمين الرئيسيين في المنطقة.

وفي العراق وسوريا، تواصل إيران تسليح وتمويل الجماعات المتطرفة، وبدائل منها لتوسيع سيطرة طهران واستهداف المصالح الأمريكية مباشرة.

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وفي يوم الأحد، قصفت الطائرات الأمريكية خمسة منشآت مرتبطة مباشرة بميليشيا تدعمها إيران، وهي كتائب حزب الله، والتي أشارت إلى هجومها على قاعدة بالقرب من كركوك، مما أسفر عن مقتل مقاول مدني أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية.

وكانت الضربات استجابة مبررة ومتناسبة. لا يمكن أن تكون الرسالة التي أرسلتها الإدارة الأمريكية أكثر وضوحًا. وتقوم القوات الأمريكية بمهام المشورة والدعم في كلا البلدين، حيث تقاتل الإرهابيين، والبدائل الإيرانية التي تهدد كل من القوات الأمريكية، وكذلك الأصدقاء والحلفاء بما في ذلك الشعب العراقي.

وفي الوقت نفسه، في الصومال، قامت الولايات المتحدة بمطاردة حركة الشباب المتشددة بعد أن قامت هذه المنظمة الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو أسفرت عن مقتل 79 شخصًا بريئًا.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى بحسب البنتاغون، وقامت القوات الأمريكية بأكثر من 100 غارة جوية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مما دعم الجهود المبذولة لإبعاد الشباب عن العاصمة وتقليص سيطرتها على الريف.

وهناك علامات على أن المنطقة تستجيب للقيادة الأمريكية. وفي وقت مبكر من رئاسته، طرح ترامب فكرة بنية الأمن في الشرق الأوسط، وهي ترتيب أمني جماعي للدول المتشابهة في المنطقة.

ومن التوقع أن تحظى هذه الفكرة بزخم في الأشهر المقبلة، وهي علامة أكيدة على أن الآخرين يتبعون الولايات المتحدة على طريق أكثر حكمة ومسؤولية لبناء الاستقرار الإقليمي.