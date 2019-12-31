كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تصدر قانونًا يستهدف التدخل السياسي الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرر البرلمان التايواني اليوم الثلاثاء قانونا يهدف إلى منع التدخل السياسي من الصين، قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

تأتي الموافقة على قانون مكافحة التسلل في أعقاب اتهامات بأن الصين تدعم بقوة المرشحين من الحزب الوطني المعارض الرئيسي، بما في ذلك توفير أموال الحملة، وحشد الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي.

تفضل الرئيسة تساي إنغ ون الفوز بفترة ولاية ثانية في 11 يناير، وهي نتيجة من المحتمل أن تزيد من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية الصينية بسبب رفضها قبول ان تايوان جزء من الصين. قطعت الصين العلاقات مع حكومة تساي بعد فترة وجيزة من انتخابها عام 2016، وسعت إلى عزلها دبلوماسيًا مع تكثيف تهديدها باستخدام القوة لضم جمهورية الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

خلال مناظرة اليوم الثلاثاء، أشار المشرعون من حزب تساي الديمقراطي التقدمي الذي يمثل أغلبية إلى مزاعم بأن الصين تسعى إلى التلاعب بالسياسة في الديمقراطيات مثل أستراليا والتدابير المضادة التي اتخذتها الحكومات.

يسعى القانون إلى سد الثغرات القانونية عن طريق منع أي قوة أجنبية من تقديم تبرعات سياسية غير مشروعة، أو نشر معلومات مضللة، أو تنظيم أحداث، أو التدخل بطريقة أخرى في الانتخابات وفي أعمال الحكومة.

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وقال المشرعون القوميون إن القانون سيهدد أي شخص يتعامل مع الصين، حيث يعيش مئات الآلاف من التايوانيين ويدرسون. يمكن الحكم على من تثبت إدانتهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تعادل أكثر من 333 الف دولار.

بينما كان مشروع القانون معروضًا على المجلس التشريعي منذ أسابيع، إلا أن الحزب الديمقراطي التقدمي كان يتتبعه بسرعة بعد أن رشح القوميون مرشحين عموميين لعضوية المجلس التشريعي على صلة وثيقة بالحزب الشيوعي الصيني.

كما احتجز المدعون في ديسمبر 10 أشخاص، من بينهم موظف سابق في الحزب القومي، للاشتباه في تزوير وثائق لجلب الآلاف من البر الرئيسي الصيني إلى تايوان، وربما بينهم بعض الذين كانوا يجمعون معلومات مخابراتية.

كما أثير القلق بشأن تأثير بكين على مجموعات وسائل الإعلام التايوانية، التي يمتلك الكثير منها شركات لها صلات تجارية وسياسية في الصين. تعمل بكين بنشاط على جذب الجنرالات التايوانيين المتقاعدين، الذين ينحدر الكثير منهم من عائلات البر الرئيسي الصيني المتحالفة مع القوميين الذين انتقلوا إلى الجزيرة بعد انقسام الجانبين وسط حرب أهلية في عام 1949.

