كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء السفير الأمريكي في بغداد من السفارة وسط استمرار الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت السلطات السفير الأمريكي وغيره من الموظفين من السفارة في العاصمة العراقية بغداد مع استمرار الاحتجاجات في الخارج،حسبما قال مسؤولان بوزارة الخارجية العراقية لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

وقال أحد المسؤولين، إنه تم أجلاء السفير والموظفون بسبب المخاوف الأمنية، وأن عددًا قليلاً من موظفي حماية السفارة ما زالوا هناك.

تجمع الآلاف من المتظاهرين ومقاتلي الميليشيا، اليوم الثلاثاء، خارج البوابة الرئيسية لمجمع السفارة لإدانة الغارات الجوية الأمريكية على قواعد تابعة لميليشيا تدعمها إيران في العراق.

وقد أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها ستستدعي السفير العراقي في بغداد على خلفية الضربات الأمريكية على مواقع داخل العراق، وأنه سيتم التشاور مع الأعضاء الأوروبيين في التحالف الدولي.

وجاء في بيان للخارجية العراقية، يوم الاثنين، أنها "تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات الأميركية من قصف مقار ألوية تنتمي للحشد الشعبي، وهو ما نراه انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وعملا مدانا، ترفضه جميع الأعراف والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول".

وأكدت الخارجية العراقية أن "الحشد الشعبي قوة وطنية عراقية كان لها الأثر الفاعل في الدفاع عن العراق، ووحدته، وقاتل بكل تفان وبسالة تنظيم داعش الإرهابي، وأوقف امتداده، وحمى البلاد من شره، وهو جزء من منظومة القوات المسلحة العراقية تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة".

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وأضاف البيان: "كما نشدد على أن العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية، والاهتمام البالغ، ولن يسمح بأن يكون ساحة صراع، أو ممرا لتنفيذ اعتداءات، أو مقرا لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار".

وتابعت: "وسوف يتم استدعاء السفير الأمريكي في بغداد وإبلاغه ما تقدم وكذلك سوف يتم التشاور مع الشركاء الأوروبيين المنضوين في التحالف الدولي لقتال داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق".

هاجم محتجون عراقيون، اليوم الثلاثاء، البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة العربية.

وحاول مناصرو ميليشيات كتائب "حزب الله العراق"، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

وفي سياق آخر، أحرق عدد من المحتجين العراقيين نقطة تفتيش أمنية عند جسر الجمهورية.

وكانت قوات مكافحة الشغب بالعراق، قد استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.