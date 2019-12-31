كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حرق إحدى بوابات السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرق المحتجون العراقيون، إحدى بوابات السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة العربية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت القناة، أن المتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد احتجاجا على قصف أمس الأول.

Advertisements

وكان العراق، قد شهد خلال الساعات الماضية مظاهرات، احتجاجا على سوء الخدمات في البلاد، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان.

ووجه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، أخيرا، بمحاولة السيطرة على الاحتجاجات المتزايدة والتي امتدت من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر، إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.