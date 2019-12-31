كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتحدث عن حادث الكنيسة في ولاية تكساس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على حادث إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس، الذي أسفر عن مصرع شخصين.

وكتب ترامب، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "صلواتنا مع عائلات الضحايا في الهجوم على الكنيسة بالأمس. انتهى الأمر في 6 ثوان بفضل أبناء الرعية الشجعان الذين تصرفوا لحماية 242 من المصلين، وتم إنقاذ الأرواح من قبل هؤلاء الأبطال، وقوانين ولاية تكساس التي تسمح لهم بحمل السلاح".

Advertisements

ولقي شخصان مصرعهما، أمس الأول الأحد، إثر إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس الأمريكية، وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على كنيسة (ويست فري واي) بضاحية (فورت وورث) أثناء اكتظاظها بالمصلين، مما أدى إلى مصرع شخصين.