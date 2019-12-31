كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محتجون عراقيون يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم محتجون عراقيون، اليوم الثلاثاء، البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة العربية.

وحاول مناصرو ميليشيات كتائب "حزب الله العراق"، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

وفي سياق آخر، أحرق عدد من المحتجين العراقيين نقطة تفتيش أمنية عند جسر الجمهورية.

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وكانت قوات مكافحة الشغب بالعراق، قد استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وعاد مئات المتظاهرين إلى موقع التظاهرة من جديد رغم وجود قوات مكافحة الشغب رافعين شعارات تطالب الحكومة بإصلاحات جذرية ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل فضلا عن توفير الخدمات.